نشكركم على متابعتكم خبر “مدني دبي” يسيطر على حريق اندلع بواجهة برج سكني في داون تاون على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 7 نوفمبر 2022 06:57 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق اندلع في واجهة أحد الأبراج في منطقة وسط مدينة دبي، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، حيث تم إخلاء جميع السكان بصورة آمنة، ولم تقع أي إصابات أو وفيات.

وقال مصدر في الدفاع المدني في دبي إن فرق الدفاع المدني وصلت إلى مكان الحادث بعد خمس دقائق من تلقي غرفة العمليات بلاغاً بالحريق في الساعة 03:11 من صباح اليوم الاثنين.

وشرعت فرق الدفاع المدني على الفور في إخماد النيران متوسطة الشدة على واجهة البرج. وفي تمام الساعة 04:52 صباحًا.

وأكد القائد الميداني لفريق الدفاع المدني أنه تمت السيطرة على الحريق، وانتهت عمليات الإطفاء والتبريد في الساعة 06:08 صباحاً، لافتاً إلى أن الموقع سيتم تسليمه إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.