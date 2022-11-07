نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزاً تدريبياً تابعاً للجيش في مقديشو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 7 نوفمبر 2022 12:57 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزاً تدريبياً تابعاً للجيش في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى من العسكريين والمدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

كما عبرت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.