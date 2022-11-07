نشكركم على متابعتكم خبر توقعات طقس الإمارات غداً الاثنين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 7 نوفمبر 2022 10:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية مع فرصة سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً شمالاً.

والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي متوسط إلى خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:20 والمد الثاني عند الساعة 00:52 والجزر الأول عند الساعة 18:43والجزر الثاني عند الساعة 06:18.

وبحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:16 والمد الثاني عند الساعة 21:44 والجزر الأول عند الساعة 15:04 والجزر الثاني عند الساعة 03:21