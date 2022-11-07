نشكركم على متابعتكم خبر الكشف عن إجراءات المرحلة الثانية من تخفيف قيود كوفيد ١٩ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 7 نوفمبر 2022 10:56 صباحاً - أعلنت إدارة الطوارئ والأزمات، اليوم، عن إجراءات المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف القيود، وذلك بعد دراسة الوضع الوبائي في الدولة مع مراقبة نسب الإشغال في المستشفيات والعناية المركزة للحالات المصابة بفيروس كوفيد19.

حيث أنه ابتداء من يوم الاثنين ٧/١١/٢٠٢٢ سيكون من غير المشروط المرور الأخضر للمرافق والمواقع العامة.

وسيكون لبس الكمامة اختياريا في جميع المرافق المفتوحة والمتعلقة بما في ذلك دور العبادة مع إلزامية لبس الكمامة في المرافق الصحية ومراكز أصحاب الهمم.

كما تم تفعيل خيار الصلاة على السجادة الشخصية أو غيرها، وسيتم الإبقاء على الإمكانيات الصحية المتعلقة بالفحص المخبري والعلاج.

ومن الجدير بالذكر أنه سيتم الإبقاء على فترة العزل خمسة أيام للمصابين بكوفيد ١٩.