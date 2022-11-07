نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يوجه بطائرة طبية لمعالجة مهدي علي في بانكوك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 7 نوفمبر 2022 08:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، حفظه الله ، بإرسال طائرة خاصة مع طاقم طبي إلى بانكوك لمتابعة الحالة الصحية لمهدي علي مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم وشباب الأهلي السابق. وتعرض مدرب كرة القدم مهدي علي لحادث خلال ممارسته رياضة ركوب دراجة هوائية في تايلاند. وتم نقل علي بتوجيهات صاحب السمو إلى أرقى المستشفيات في بانكوك، لكي يحظى برعاية طبية على أعلى مستوى .