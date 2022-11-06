نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد يستقبل الصفدي ويبحثان العلاقات الأخوية الإماراتية الأردنية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 6 نوفمبر 2022 05:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وبحسب “وام”، جرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وآفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في القطاعات كافة.

وتناولت مباحثات الجانبين الأوضاع في المنطقة والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وحرص البلدين الشقيقين وقيادتهما على تعزيزها وتنمية أطر التعاون المشترك في المجالات كافة بما يدعم أهدافهما التنموية ويعود بالخير على شعبيهما.

حضر اللقاء معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة.