نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية العراق على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 6 نوفمبر 2022 12:57 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

استقبل سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان” وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي الدكتور “فؤاد حسين” وزير خارجية جمهورية العراق الشقيق.

وبحث الطرفان خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، العلاقات الأخوية الإماراتية العراقية والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. والفرص المتاحة لتعزيزه وتطويره في المجالات كافة. وتناولا الأوضاع في المنطقة، وعدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان” عن تمنياته للحكومة العراقية التوفيق والنجاح في أداء مسؤولياتها الوطنية. من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في العراق وتلبية تطلعات شعبه الشقيق إلى التنمية والازدهار.

وأكد سموه على العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين والحرص على تعزيزها. وتنميتها بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.