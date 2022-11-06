نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يعتمد منح وسام إكسبو لـ40 ألف من الكوادر الوطنية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 6 نوفمبر 2022 11:59 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

اعتمد صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم. منح “وسام إكسبو” لـ40 ألف شخص من الكوادر الوطنية، الذين كان لهم الدور الأكبر في نجاح الحدث العالمي الذي استضافته دولة الإمارات.

وقال سموه،: “اعتمدنا اليوم منح وسام إكسبو لـ40 ألف من كوادرنا الوطنية من مدنيين وعسكريين. والذين كان لهم الدور الأكبر في نجاح الفعالية العالمية الأكبر التي استضافتها دولة الإمارات”.

وأضاف سموه: “أكبر مكاسب إكسبو هي الخبرة العالمية التي اكتسبناها عبر كوادرنا”.