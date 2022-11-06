نشكركم على متابعتكم خبر جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ تنتخب في “إفرو” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 6 نوفمبر 2022 10:59 صباحاً - متابعة – نغم حسن

انتخبت تريسي آرمسترونغ، رئيساً للاتحاد الدولي للمنظمات المعنية بحقوق النسخ “إفرو”.

وشارك في انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة “إفرو”، “جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ”، خلال انعقاد الجمعية العامة للاتحاد 2022، في مدينة بروكسيل.

وفي هذا السياق، قالت مجد الشحي، مديرة الجمعية: “تمثل مشاركتنا في انتخابات إفرو فرصة فريدة لخدمة وقيادة الجهود الرامية لحماية حقوق الملكية الفكرية للكتّاب والناشرين وصنّاع المحتوى في جميع أنحاء العالم». من جانبه، قال د. عبدالرحمن المعيني، أمين السر العام الجمعية: «حضرنا عدداً من الجلسات النقاشية والندوات الحوارية والمنتديات التي جمعت أعضاء الاتحاد لتناول مجموعة واسعة من المواضيع التي شملت القضايا القانونية، وحقوق وامتيازات الاستعارة العامة”.