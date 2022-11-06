نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد يُشارك في “كوب 27” المُنعقد في شرم الشيخ المصرية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 6 نوفمبر 2022 10:59 صباحاً - متابعة – نغم حسن

يشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي “كوب 27″، المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وتنطلق، اليوم الأحد، في مدينة شرم الشيخ الساحلية التابعة لمحافظة جنوب سيناء شرقي مصر، فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي “كوب 27″، بمشاركة دولية واسعة، على أن تستمر حتى 18 من الشهر الجاري.

ويبحث “كوب 27” القضايا والملفات المرتبطة بتعزيز الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية والحد من آثارها السلبية