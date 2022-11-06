نشكركم على متابعتكم خبر شروط إصدار تأشيرة زيارة بغرض استكشاف الفرص المتاحة للعمل في دولة الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 6 نوفمبر 2022 09:57 صباحاً - متابعة – نغم حسن

حددت اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب، شروط إصدار تأشيرة دخول للزيارة بغرض استكشاف فرص العمل في دولة الإمارات.

وبحسب اللائحة، تمنح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تأشيرة دخول زيارة لاستكشاف فرص العمل، وتكون التأشيرة بدون اشتراط ضامن أو مستضيف داخل الدولة.

شروط إصدار تأشيرة زيارة بغرض استكشاف الفرص المتاحة للعمل:

على المتقدم أن يحقق أحد الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم من فئة العمالة الماهرة في المستوى المهني الأول أو الثاني أو الثالث من تصنيف المهن المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.

2- أن يكون المتقدم من خريجي أفضل (500) خمسمائة جامعة في العالم بحسب التصنيف المعتمد لدى وزارة التربية والتعليم وألا يكون قد مر على تخرجه أكثر من عامين.

3- أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها.

4- أن يستوفي الضمان المالي المقرر.