“صحة أبوظبي” تُحذر من مكمل غذائي لاحتوائه على مواد مسرطنة

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 6 نوفمبر 2022 09:57 صباحاً - متابعة – نغم حسن

حذرت “صحة أبوظبي” من استخدام كبسولات المكمّل الغذائي “Weight Rapid Loss Capsule” بسبب ما يحتويه من مخاطر مسرطنة محتملة، مؤكدةً أنه غير مسجل لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وبحسب صحيفة “الخليج”، أوضحت الصحة أن نتائج التحليل المخبرية للمكمّل الغذائي أثبتت أنه يحتوي على مادة الفينول فيثالين المحظورة غير معلن عنها، ويتم بيعه وشرائه عبر الإنترنت.

وتصنف مادة الفينول فيثالين من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أنها غير آمنة، واحتوائها على مخاطر مسرطنة محتملة.

وحثت دائرة الصحة في أبوظبي المواطنين على عدم استخدام المنتج المذكور وأهابت بالمهنيين الصحيين الإبلاغ عن أي شكوى متعلقة بجودة منتج يحمل ادعاءات طبية، أو أي آثار جانبية ناجمة عن استخدام المنتج المذكور أعلاه، لبرنامج اليقظة الدوائية عبر البريد الإلكتروني: [email protected]