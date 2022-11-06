نشكركم على متابعتكم خبر طقس الغد.. غائم جزئياً بوجه عام وفرصة لهطول أمطار خفيفة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 6 نوفمبر 2022 09:57 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية مع فرصة سقوط أمطار خفيفة، ورطب ليلاً وصباح الاثنين، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً على البحر والمناطق الشمالية مثيرة للغبار.

وقال المركز ــ في نشرته اليومية ــ إن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب أحياناً شمالاً في العمق ويحدث المد الأول عند الساعة 11:54 والمد الثاني عند الساعة 00:02 والجزر الأول عند الساعة 18:03 والجزر الثاني عند الساعة 05:44.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 07:42 والمد الثاني عند الساعة 20:56 والجزر الأول عند الساعة 14:28 والجزر الثاني عند الساعة 02:37.