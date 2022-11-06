نشكركم على متابعتكم خبر غداً.. إحاطة إعلامية استثنائية لحكومة الإمارات حول مستجدات كورونا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 6 نوفمبر 2022 08:00 صباحاً - متابعة – نغم حسن أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن حكومة الإمارات ستعقد إحاطة إعلامية استثنائية حول آخر المستجدات بشأن أزمة كورونا الساعة 5:30 من مساء الأحد الموافق 6 نوفمبر 2022. وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عبر “تويتر”: “ترقبوا الإحاطة الإعلامية الاستثنائية لحكومة دولة الإمارات حول مستجدات أزمة كوفيد19 غداً الأحد 6 نوفمبر 2022 الساعة 5:30 مساءً”.