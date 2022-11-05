عبدالله بن زايد يستقبل وزير الداخلية والقانون في سنغافورة ووزير خارجية باكستان

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 5 نوفمبر 2022 04:58 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

استقبل سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان” وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي “كاسيفاسوانثان شانموقام” وزير الداخلية والقانون في جمهورية سنغافورة”.

وبحث سموه والضيف العلاقات الثنائية والشراكة القائمة بين البلدين، وسبل الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات.

ورحب سموه بزيارة معالي “كاسيفاسوانثان شانموقام”، معرباً عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبه، أكد معالي “كاسيفاسوانثان شانموقام” حرص بلاده تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة. مشيداً بمكانة الدولة البارزة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جهة أخرى، استقبل سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان”، معالي “بيلاوال بوتو زردار” وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية.

وبحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وتوسيع آفاقها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

كما استعرض الجانبان قضايا المنطقة والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

ورحب سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان” بزيارة معالي “بيلاوال بوتو زردار”. مؤكداً على العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين الصديقين وما تشهده مستويات التعاون المشترك من نمو وتطور على مختلف الأصعدة.

وأكد معالي “بيلاوال بوتو زردار” عمق العلاقات الإماراتية الباكستانية، وحرص البلدين الصديقين وقيادتهما على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.