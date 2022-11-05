نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية التركي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 5 نوفمبر 2022 10:57 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

استقبل سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان” وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي “مولود تشاووش أوغلو” وزير الخارجية التركي.

وبحث الطرفان آفاق التعاون الثنائي والشراكة بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، وجهود تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

وناقشا عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأمن الغذائي والطاقة، وتبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وهنأ سموه معالي “مولود تشاووش أوغلو” على استئناف العمل باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود إلى الأسواق العالمية.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها تركيا من أجل مواصلة العمل بهذا الاتفاق الذي وقعته في شهر يوليو الماضي. في مدينة إسطنبول مع روسيا الاتحادية وأوكرانيا وبمشاركة منظمة الأمم المتحدة.

وأكد سموه الحرص على استثمار الفرص المتاحة لتعزيز تعاونهما الثنائي في المجالات كافة. بما يدعم مسارات التنمية في كلا البلدين ويعود بالخير على شعبيهما.