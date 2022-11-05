نشكركم على متابعتكم خبر طيران الإمارات تُعيد تعليق رحلاتها إلى نيجيريا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 5 نوفمبر 2022 09:57 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعادت “طيران الإمارت” تعليق رحلاتها إلى نيجيريا للمرة الثانية منذ سبتمبر الماضي بسبب تعذر تحويل الأموال منها تبعاً لظروفها الاقتصادية السيئة.

وبحسب “البيان”، قال متحدث باسم طيران الإمارات وفق “تلفزيون دبي” إن الشركة شاركت في عدة اجتماعات مع الحكومة النيجيرية واقترحت طرقاً لتحويل أموال كان من المتعذر تحويلها.

وتابع: “شمل ذلك تحويل 80% على الأقل من أموالنا المحجوزة المتبقية بنهاية أكتوبر 2022 بالإضافة إلى إيجاد آلية مضمونة لتفادي التحديات والتأخيرات المتعلقة بتحويل الأموال مستقبلاً”.

وأضاف: “في ظل هذه الظروف الاستثنائية لم تجد طيران الإمارات بديلا عن تعليق الرحلات إلى نيجيريا ومنها اعتبارا من 29 أكتوبر 2022 لتفادي المزيد من الخسائر مستقبلا”.