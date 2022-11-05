نشكركم على متابعتكم خبر توقعات طقس الإمارات غداً السبت على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 5 نوفمبر 2022 08:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية مع فرصة سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

و أوضح المركز – في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 11:28 والمد الثاني عند الساعة 02:23 والجزر الأول عند الساعة 20:17 والجزر الثاني عند الساعة 05:07.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 20:04 والمد الثاني عند الساعة 07:42 والجزر الأول عند الساعة 13:49 و الجزر الثاني عند الساعة 01:49.