نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: آمنا دائماً بأجيال المستقبل وها هو تحدي القراءة العربي يثبت أن الأمل في محله على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 5 نوفمبر 2022 08:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أن تحدي القراءة العربي أكبر وأنجح استثمار في العقل العربي وفي الوعي العربي ومردوده سيضعنا على الطريق الصحيح لاستئناف حضارتنا العربية من خلال بناء أجيال جديدة قادرة على الارتقاء بمجتمعاتها.

وقال صاحب السمو: “أطلقنا قبل 6 أعوام تحدي القراءة العربي.. لأننا نؤمن أن الطريق للحضارة يبدأ بالقراءة.. نحتفي الخميس القادم بـ 22 مليون طالب من 92 ألف مدرسة شاركوا في الدورة السادسة لأكبر مسابقة عربية”.

وأضاف سموه: “تدافع ملايين الشباب نحو قراءة 50 كتاب كل عام هو تدافع نحو مستقبل أفضل لنا جميعاً بإذن الله”.

وتابع سموه: ” منذ انطلاقه في العام 2015 شارك في تحدي القراءة العربي 79 مليون طالب وطالبة.. هؤلاء مشاعل المعرفة الذين سيقودون مسيرتنا التطورية في العقود المقبلة”.

وأضاف سموه “آمنا دائماً بأجيال المستقبل وها هو تحدي القراءة العربي يثبت للمرة السادسة على التوالي أن الأمل في محله والرجاء في مكانه”.

وتابع سموه: “أثبت تحدي القراءة العربي أن الشغف بالمعرفة لا يمكن أن ينطفئ.. وأثبت شبابنا العربي أنهم على قدر الأمل والرجاء.. وأن رهاننا عليهم كان في محله”.

وختم صاحب السمو: “تحدي القراءة العربي يحتفي بأجمل ثلاثة أشياء تشكل هوية أمتنا وروحها: شغف المعرفة، ووعي شبابنا، ولغة الضاد”.