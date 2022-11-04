نشكركم على متابعتكم خبر وزير الداخلية يلتقي نظيره السنغافوري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 4 نوفمبر 2022 08:59 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معالي كاسيفاسوانثان شانموغام وزير الداخلية والقانون السنغافوري الذي يزور البلاد حالياً.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين والارتقاء بها إلى آفاق جديدة.

حضر اللقاء اللواء خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، واللواء أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، والعميد المهندس حسين الحارثي مدير عام الخدمات الذكية والأمن الرقمي بوزارة الداخلية وعدد من الضباط.

كما حضر اللقاء من جانب الوفد السنغافوري سعادة سباستيان تان، مدير عام التعاون والشراكات الدولية بوزارة الداخلية، وشون ليم، مساعد الوزير -وزارة الداخلية. وتيري نج، نائب مدير التعاون والشراكات الدولية بوزارة الداخلية، ويوجين وونج، كبير المسؤولين بقسم التعاون والشراكات الدولية بوزارة الداخلية وت. تيروشا، مسؤولة تنفيذية -قسم التعاون والشراكات الدولية بوزارة الداخلية.