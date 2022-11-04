طيران الإمارات تستعيد أكثر من 90% من شبكة خطوطها العالمية قبل الجائحة

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 4 نوفمبر 2022 08:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت طيران الإمارات استعادتها أكثر من 90% من شبكة خطوطها العالمية قبل الجائحة والتي أصبحت تغطي حالياً أكثر من 130 وجهة بما فيها دبي مع استئناف خدمتها إلى الأرجنتين التي أطلقت لأول مرة في 2012 .

وكانت طيران الإمارات أعلنت استئناف تسيير رحلاتها إلى ريو دي جانيرو وبوينس آيرس التي كانت متوقفة منذ انتشار جائحة “كوفيد-19”.

وبحسب “وام”، لقيت طائرة الإمارت البوينغ 777 استقبالا رائعا لدى وصول الرحلة “ئي كيه 247” إلى البرازيل والأرجنتين حيث نظم مطار جالياو الدولي في ريو دي جانيرو تحية تقليدية للطائرة بخراطيم المياه كما لقي الركاب وأفراد الطاقم ترحيبا من راقصي السامبا الذين قدموا عرضا ثقافيا بحضور فريق إدارة المطار.

وقام سالم عبيد الله نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة الأميركتين وستيفان بيرارد مدير طيران الإمارات في البرازيل بتدشين عودة خدمة دبي- ريو دي جانيرو- بوينس آيرس بقص شريط تقليدي قبل صعودهم إلى الطائرة التي واصلت خط سيرها إلى بوينس آيرس.

وستعمل الرحلات الأربع “ئي كيه 247/ 248” أسبوعيا من دبي إلى ريو دي جانيرو وتواصل خط سيرها إلى بوينس آيرس.

وتغادر الرحلة “ئي كيه 247” من مطار دبي الدولي أربع مرات في الأسبوع في الساعة 8:05 وتهبط في ريو دي جانيرو في الساعة 3:25 عصرا.