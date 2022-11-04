نشكركم على متابعتكم خبر الإمارت.. اكتشاف دير مسيحي تاريخي في أم القيوين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 4 نوفمبر 2022 05:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

بحضور نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، وزكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، أعلن الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة و الآثار في أم القيوين ، اكتشاف دير مسيحي تاريخي بجزيرة السينية يعود تاريخه إلى الفترة ما بين القرنين السادس والثامن الميلاديين.

ويعد دير السينية ثاني دير عثر عليه في دولة الإمارات من بعد اكتشاف الموقع الأثري لكنيسة ودير صير بني ياس في أبوظبي في أوائل التسعينات.

ويتكون الدير المسيحي المكتشف من مجموعة من المباني المجتمعية وكنيسة وقاعة طعام وصهاريج محاطة بغرف معزولة للرهبان.

وتم بناء الدير من صخور الشاطئ المحلية وغطت الجدران والأرضيات بالجص الجيري، ويشير التأريخ بالكربون المشع لعينات الفحم ودراسة الفخار المستخرج من الموقع إلى ازدهار الدير خلال الفترة من أواخر القرن السادس إلى منتصف القرن الثامن الميلادي.