نشكركم على متابعتكم خبر شيخ الأزهر يُشيد بجهود الإمارات في نشر قيم الأخوة والتسامح على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 4 نوفمبر 2022 04:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، مساء أمس بمقر إقامته في مملكة البحرين، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش.. وذلك على هامش مشاركتهما في ملتقى البحرين للحوار.. “الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني”.

ورحب فضيلة الإمام الأكبر بمعالي الشيخ نهيان بن مبارك، معربًا عن اعتزازه بالعلاقات العلمية والدينية والثقافية التي تجمع الأزهر الشريف ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديره لما تقوم به قيادات دولة الإمارات من جهود لنشر قيم الأخوة والتسامح، ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، مشيرا إلى أن تنسيق الجهود في مجال الحوار بين الأديان ونشر قيم التسامح والعيش المشترك بين الشعوب؛ تؤتي ثمارها يوما بعد يوم.

من جانبه، أعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك، عن تقديره الكبير لجهود شيخ الأزهر، والتي ساعدت بشكل كبير في تصحيح المفاهيم حول الدين الإسلامي وإظهار حقيقة ديننا الحنيف، وكذا تقديره لما يبذله مجلس حكماء المسلمين تحت قيادة فضيلته من عمل مؤثر في تعزيز الأخوة الإنسانية ونشر سماحة الإسلام ومكافحة خطاب الكراهية.