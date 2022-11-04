نشكركم على متابعتكم خبر طيران الإمارات تستأنف عملياتها التشغيلية إلى الأرجنتين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 4 نوفمبر 2022 03:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

استأنفت طيران الإمارات عملياتها التشغيلية إلى جمهورية الأرجنتين اعتبارا من 2 نوفمبر 2022، بعد توقف دام نحو عامين ونصف بسبب تداعيات فيروس كوفيد-19.

وفي هذه المناسبة، التقى سعادة سعيد عبدالله سيف جوله القمزي سفير الدولة لدى جمهورية الأرجنتين، سعادة سالم عبيد الله نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الأمريكيتين في طيران الإمارات، ومن جانب الأرجنتين سعادة راميرو أوردوكيوكيل وزارة الخارجية للمفاوضات الاقتصادية، وسعادة باولا تامبوريلي مديرة الطيران المدني، و سعادة أوسكار سواريز مدير الأسواق الدولية بوزارة السياحة.

وأكد سعادة سالم عبيد الله أن طيران الإمارات ستسيّر أربع رحلات أسبوعياً إلى بوينس آيرس عبر ريو دي جانيرو، ما يوفر للعملاء في الأرجنتين والبرازيل إمكانية الاتصال المباشر مع وجهات الأعمال والترفيه الرئيسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.