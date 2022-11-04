نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تدين بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 4 نوفمبر 2022 11:04 صباحاً - متابعة – نغم حسن

دانت دولة الإمارات بشدة محاولة اغتيال عمران خان رئيس الوزراء السابق لجمهورية باكستان الإسلامية، معربة عن تضامنها ووقوفها إلى جانب باكستان الصديقة وشعبها في مواجهة العنف والإرهاب.

وبحسب “وام”، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.