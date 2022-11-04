نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يعزيان خادم الحرمين بوفاة والدة الأمير سعود بن مساعد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 4 نوفمبر 2022 09:00 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برقية تعزية. إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مساعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.