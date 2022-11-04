نشكركم على متابعتكم خبر وزير الخارجية والتعاون الدولي يستقبل نظيره الروسي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 4 نوفمبر 2022 09:00 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، سیرجي لافروف، وزير خارجیة جمهورية روسیا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء – الذي عُقد في أبوظبي – بحث علاقات التعاون والشراكة الاستراتیجیة بین دولة الإمارات وروسیا الاتحادية، وجهود البلدين الصديقین لتعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة، كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة سیرجي لافروف، مؤكداً الشراكة الاستراتیجیة الشاملة التي تجمع بین البلدين في المجالات كافة وضرورة تعزيزها.

وأعرب سموه عن اعتزازه بمخرجات لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله وفلاديمیر بوتین، رئیس روسیا الاتحادية، في سانت بطرسبورغ، خلال الزيارة التي قام بها سموه إلى روسیا شهر أكتوبر الماضي التي عكست النمو المتسارع في علاقات التعاون بین البلدين.

وعقب اللقاء، أقام سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مأدبة عشاء تكريماً لسیرجي لافروف، وزير خارجیة جمهورية روسیا الاتحادية، والوفد المرافق.