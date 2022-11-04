نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد : في يوم العلم نتشارك جميعاً في رفع رمز عزنا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 4 نوفمبر 2022 08:00 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، اليوم الخميس، أنه في يوم العلم نتشارك جميعاً في رفع رمز عزنا ووحدتنا ونهضتنا.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: “في يوم العلم .. نتشارك جميعاً في رفع رمز عزنا ووحدتنا ونهضتنا .. سنمضي بتفاؤل وإيمان راسخ بالعمل لأجل مستقبل واعد لوطننا”