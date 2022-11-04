نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد في “يوم العلم”: نجدد فيه فخرنا بوحدتنا واتحادنا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 4 نوفمبر 2022 08:00 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الخميس، رفعنا اليوم علم دولة الإمارات العربية المتحدة مع مجموعة من أبناء الإمارات يمثلون جزءاً من مستقبلنا.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: “رفعنا اليوم علم دولة الإمارات العربية المتحدة مع مجموعة من أبناء الإمارات يمثلون جزءاً من مستقبلنا .. يوم نرسخ فيه الولاء والانتماء في أجيالنا.. ونحتفي فيه برمز سيادتنا وعزتنا .. ونجدد فيه فخرنا بوحدتنا واتحادنا .. حفظ الله علمنا ودولتنا وشعبنا”.