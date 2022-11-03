نشكركم على متابعتكم خبر توحيد قيمة مخالفات الإقامة والزيارة في الدولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 3 نوفمبر 2022 05:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ،آلية توحيد رسوم الغرامات المترتبة على مخالفي قوانين دخول وإقامة الأجانب في الدولة. والخاصة بمخالفي التأشيرات وأذونات الدخول عند 50 درهما عن كل يوم مخالفة. وذلك بعد تفعيل منظومة التأشيرات المحدثة التي أقرتها الهيئة، وتضمنت خفض وتوحيد رسوم الخدمات.

وتم تخفيض قيمة غرامة مخالفي تأشيرات الزيارة من 100 درهم إلى 50 درهما عن كل يوم مخالفة. ورفع قيمة مخالفة انتهاء فترة إقامة المقيمين بداخل الدولة من 25 درهما إلى 50 درهما عن كل يوم مخالفة. وتتم إجراءات السداد عبر الخدمات الالكترونية للهيئة أو من خلال منافذ الدولة المختلفة.

وفي حال إرجاع الطلب لاستكمال بياناته وعدم معالجته في نفس اليوم الذي تم إرساله فيه، يترتب على المخالف غرامة إضافية بفارق الأيام لتاريخ إعادة إرسال الطلب مرة أخرى. كما يتم إلغاء الطلب إلكترونياً بعد مضي 30 يوماً في حالة إرجاع الطلب لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة. بينما يتم إلغاء الطلب في حالة إرجاعه 3 مرات لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة.