نشكركم على متابعتكم خبر الهيئة العامة للمعاشات تقر مشروع الميزانية السنوية لعام 2023 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 3 نوفمبر 2022 05:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

ترأس معالي “محمد بن هادي الحسيني”، وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، اجتماع المجلس السادس الذي انعقد أمس.

ورحب معاليه بأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس، ثم شرع المجلس في مناقشة جدول الأعمال. حيث صادق على محضر اجتماعه السابق واطلع على جدول متابعة القرارات والتوصيات المنبثقة عن اجتماعاته السابقة. كما اعتمد القرارات المتخذة من اللجان المتفرعة عنه وهي اللجنة العليا للموارد البشرية والمكافآت ولجنة التدقيق والمخاطر.

واطلع المجلس على البيانات المالية للربع الثاني لعام 2022 واعتمدها، وناقش مشروع الميزانية السنوية للهيئة لعام 2023 وأقرها تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء للاعتماد. كما اطلع على مستجدات برنامج التحول الرقمي، وناقش المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

وتشير إحصائيات الهيئة عن شهر أكتوبر 2022 إلى ارتفاع في عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة إلى 8,080 جهة، مقارنة بنحو 7,149 جهة عمل في أكتوبر 2021. كما ارتفع عدد المشتركين إلى 89,496 مشتركاً، مقارنة بنحو 86,799 مشتركاً عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ عدد المتقاعدين التابعين للهيئة، حسب إحصائيات شهر أكتوبر 2022، نحو 18,888 متقاعداً، مقارنة بنحو 17,236 متقاعداً في أكتوبر 2021. كما بلغ عدد المستحقين 8,489 مستحقاً، مقارنة بنحو 8,081 مستحقاً عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى مستوى النفقات التأمينية للمؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين التابعين لهيئة المعاشات. فبلغت قيمتها 389,318,943 درهماً في أكتوبر 2022، مقارنة بنحو 390,580,332 درهماً في أكتوبر 2021.