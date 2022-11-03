نشكركم على متابعتكم خبر إصدار أول تأشيرة سياحية لكأس العالم في دبي لشخص أردني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 3 نوفمبر 2022 05:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أصدرت “إقامة دبي” أول تأشيرة سياحية لكأس العالم “هيّا” والتي تتيح للمشجعين الدخول والإقامة في الإمارت لمدة تصل إلى 90 يوم.

وتم منح هذه التأشيرة للزائر الأول الأردني محمد جلال، في ظل توقعات بإصدار أعداد كبيرة من التأشيرات خلال الأيام القادمة.

وتسمح التأشيرة للزوار بالدخول إلى الدولة والخروج منها عدة مرات خلال مرة صلاحيتها، موفرةً لهم تجربة سياحية فريدة.