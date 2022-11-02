نشكركم على متابعتكم خبر انخفاض الحرارة 6 درجات خلال نوفمبر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 10:01 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة انخفاضاً في درجات الحرارة، لتميل الأجواء إلى البرودة وبخاصة ليلاً في المناطق الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

وتنخفض درجات الحرارة بمقدار 4 إلى 6 درجات عما كانت عليه خلال شهر أكتوبر، وذلك نتيجة لاستمرار الحركة الظاهرية للشمس نحو الجنوب بعيداً عن المنطقة.

كما تتأثر الدولة أيضاً بامتداد المنخفضات الجوية السطحية الممتدة من البحر الأحمر ومن الشرق، وفي حال صاحبها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا من الشرق أو من الغرب تزداد كميات السحب وتتكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق، خاصة المناطق الشرقية من الدولة.