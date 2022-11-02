نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس البرازيل بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 09:00 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى فخامة لولا دا سيلفا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البرازيل الاتحادية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة لولا دا سيلفا.