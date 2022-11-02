محمد بن زايد يلتقي عدداً من الوزراء وقادة قطاع الطاقة ضيوف “أديبك”

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 09:00 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، جناح شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” ضمن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2022″.

واستمع سموه خلال الزيارة إلى شرحٍ حول مشاريع” أدنوك ” ومبادراتها وشراكاتها العالمية التي أسهمت في ترسيخ مكانة الدولة بوصفها مورداً موثوقاً للطاقة، ولاعباً رئيسياً في تحقيق انتقال واقعي وتدريجي في قطاع الطاقة العالمي، وداعماً للعمل المناخي.

كما التقى صاحب السمو رئيس الدولة خلال زيارة جناح “أدنوك ” عدداً من الوزراء وقادة قطاع الطاقة ضيوف “أديبك” وتبادل معهم الأحاديث حول التطورات الجيوسياسية وانعكاساتها على مشهد الطاقة العالمي والجهود المشتركة والحلول المقترحة لضمان أمنها واستدامة إمداداتها.

ورافق سموه خلال الزيارة، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس المكتب التنفيذي لأبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.