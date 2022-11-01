نشكركم على متابعتكم خبر أبرز السمات المناخية لشهر نوفمبر في الدولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 09:59 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

يعد شهر نوفمبر من ضمن الفترة الانتقالية الثانية، ويتميز هذا الشهر باعتدال درجة الحرارة نهاراً وانخفاضها أثناء الليل، حيث ينخفض معدل درجات الحرارة العظمى والصغرى بمقدار 4 – 6 درجات عما كانت عليه خلال شهر أكتوبر، وذلك نتيجة لاستمرار الحركة الظاهرية للشمس نحو الجنوب بعيداً عن المنطقة.

وتتأثر الدولة خلال هذا الشهر بامتداد المرتفع الجوي السيبيري تدريجياً نحو المنطقة، خاصة خلال النصف الثاني منه، مما يؤدي إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، وتميل درجات الحرارة للبرودة أحياناً خاصة ليلاً على المناطق الجبلية وعلى بعض المناطق الداخلية.

كما تتأثر الدولة أيضاً بامتداد لمنخفضات الجوية السطحية الممتدة من البحر الأحمر ومن الشرق وفي حال صاحبها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا من الشرق او من الغرب تزداد كميات السحب وتتكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق، خاصة المناطق الشرقية من الدولة.

الرياح السائدة خلال هذا الشهر جنوبية شرقية في الصباح تتحول أثناء النهار إلى غربية – شمالية غربية، وقد تنشط سرعة الرياح فى بعض أيام هذا الشهر خاصة مع السحب الركامية.

وتزداد الرطوبة النسبية خاصة في الصباح الباكر نتيجة لمرور كتل الهواء المعتدلة فوق مياه الخليج نحو الدولة، مما يهيئ الفرصة لتكون الضباب الخفيف والكثيف على مناطق متفرقة.

متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 24 و 25°م.

متوسط درجة الحرارة العظمى بين 29 و 31 °م.

متوسط درجة الحرارة الصغرى بين 19 و 21 °م.

أعلى درجة حرارة 39.9 °م في سويحان سنة 2021.

أقل درجة حرارة على جبل جيس سنة 2009 والتي بلغت 4.1 °م.

متوسط سرعة الرياح 10.7 كم/ساعة

أعلى سرعة رياح 97 (كم/ س) في الرويس سنة 2013

متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 57 %.

متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 76 % إلى 85 %

متوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 29 % إلى 39 %

أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2016 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 13 يوم ضباب و 6 أيام ضباب خفيف.

أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 211.4 ملم على دلما في سنة 2013.