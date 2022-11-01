نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد: علاقاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية راسخة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 06:59 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم الثلاثاء. أن علاقات دولة الإمارات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية راسخة.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: “علاقاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية راسخة ونسعى من خلالها إلى بناء مستقبل أفضل لبلدينا الصديقين والعالم.. نرحب بإطلاق شراكة استثمارية بين بلدينا لتنفيذ مشروعات في مجال الطاقة النظيفة لدعم أمن الطاقة والعمل المناخي والنمو المستدام” .