نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يلتقي المنسق الرئاسي الأميركي الخاص على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 06:59 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم آموس هوكستاين المنسق الرئاسي الخاص للولايات المتحدة الأميركية الصديقة..

وذلك على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول ” أديبك 2022 “. الذي بدأت فعالياته أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الإستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية وسبل تعزيزها.

كما تطرقا إلى عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

ورحب الجانبان خلال اللقاء بتوقيع شراكة إستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية. لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035 .. وذلك على هامش معرض ومؤتمر ” أديبك 2022 ” .. مؤكدين أهمية هذه الشراكة في تعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة ودعم العمل المناخي.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس المكتب التنفيذي لأبوظبي. وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان. ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة. ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية.