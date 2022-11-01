نشكركم على متابعتكم خبر إصدار تأشيرة الدخول للدولة لحاملي بطاقة “هَيّا” اعتباراً من اليوم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 05:02 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، جاهزيتها لبدء تلقي طلبات الحصول على التأشيرات السياحية. متعددة الدخول إلى دولة الإمارات والمخصصة لحاملي “بطاقة هَيّا”، اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

ورحبت الهيئة، في بيان لها، بالمشجعين الدوليين حاملي “بطاقة هَيّا” الصادرة من الجهات المنظمة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة طوال فترة انعقاد الحدث المقام في قطر. وذلك في إطار دعم حكومة دولة الإمارات لدولة قطر الشقيقة لاستضافة فعاليات ومنافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر 2022.

وأوضحت الهيئة أنه “يمكن للزوار الدوليين التقديم على تأشيرة حاملي بطاقة هَيّا السياحية من خلال الموقع الإلكتروني www.icp.gov.ae “.

وأشارت إلى أن “التأشيرة يتم إصدارها وفق ضوابط منظومة التأشيرات المحدثة. وتتمتع بإمكانية الدخول المتعدد إلى دولة الإمارات خلال مدة 90 يوماً من تاريخ الإصدار وبرسم محدد مقداره 100 درهم فقط. مع إمكانية التجديد لفترة مماثلة عند الطلب، ودون اشتراط ضامن أو إثبات الدخول المسبق إلى دولة قطر”.

ولفتت إلى مرونة الإجراءات المتعلقة بإصدار “تأشيرة حاملي بطاقة هَيّا” السياحية المتاحة عبر منصة الخدمات الذكية للهيئة. والتي يتم الحصول عليها عبر الولوج إلى قائمة الخدمات العامة واختيار خدمة “تأشيرة حاملي بطاقة هَيّا” ثم تعبئة بيانات الطلب وسداد الرسوم المحددة.