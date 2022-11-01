نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يصدر قراراً بشأن تشكيل مجلس أمناء مجمع اللغة العربية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 04:02 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور “سلطان بن محمد القاسمي”، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. بصفته الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة، القرار رقم (1) لسنة 2022م، بشأن تشكيل مجلس أمناء المجمع.

ويشكل مجلس أمناء مجمع اللغة العربية بالشارقة برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وعضوية كل من:

1- سعادة الأستاذ الدكتور “أحمد الضّبيب” مدير جامعة الملك سعود سابقاً / المملكة العربية السعودية.

2- سعادة الأستاذ الدكتور “إبراهيم السّعافين” رئيس قسم اللغة العربية في جامعة الشارقة سابقا / المملكة الأردنيّة.

3- سعادة الأستاذ الدكتور “عبدالله بن سيف التّوبي” مدير مركز التّعريب والترجمة والاهتمام باللغة العربية / سلطنة عُمان.

4- سعادة الدكتور “محمد صافي المستغانمي” أمين عام مجمع اللغة العربية بالشّارقة.

5- سعادة الأستاذ “محمد حسن خلف” مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

وتكون مدة العضوية في المجمع أربع سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.