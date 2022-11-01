نشكركم على متابعتكم خبر أسهم الإمارات تتراجع في جلسة الصباح على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 02:00 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

تراجعت أسواق المال الإماراتية في مستهل تعاملات الثلاثاء، أولى جلسات شهر نوفمبر. ليتماسك سوق دبي عند 3329.05 نقطة بانخفاض 0.08%، ويتراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.55% إلى مستوى 10336.9 نقطة.

وارتفع في أبوظبي سهم “طاقة” الذي قفز 5.31%، وصعد “برجيل القابضة” بنسبة 3.78% عند الفتح. وفي سوق دبي ارتفع “دو” 1.22%، بعد إعلان نتائج الشركة المالية القوية للربع الثالث من العام 2022.

وتجاوز رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في أسواق المال المحلية حاجز 3 تريليونات درهم في ختام تعاملات أكتوبر. للمرة الأولى بالتزامن مع إدراج أسهم شركة “بيانات” في أبوظبي.