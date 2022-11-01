نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يهنئ رئيس البرازيل الجديد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 12:59 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أجرى صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة حفظه الله، الليلة الماضية، اتصالاً هاتفياً مع فخامة “لويس ايناسيو لولا دا سيلفا”. هنأه بانتخابه رئيساً لجمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة في خدمه وطنه وشعبه.

وأعرب سموه عن تطلعه إلى التعاون والعمل المشترك مع الرئيس البرازيلي المنتخب، خلال الفترة المقبلة. لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة التنموية والاقتصادية بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه، عبر فخامة “لويس ايناسيو لولا دا سيلفا” عن شكره لصاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” لتهنئته ومشاعره الطيبة. مؤكداً حرصه على تنمية العلاقات الإماراتية البرازيلية على مختلف المستويات.