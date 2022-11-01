نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يترأّس وفد الدولة المشارك في أعمال القمة العربية الـ31 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 09:58 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل : يغادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. البلاد غداً (الثلاثاء) متوجهاً إلى العاصمة الجزائرية لترؤس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في القمة العربية الحادية والثلاثين. والتي من المقرر أن تبدأ أعمالها غداً برئاسة فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون. رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.