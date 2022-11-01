نشكركم على متابعتكم خبر توقعات الأرصاد لطقس الإمارات غداً الثلاثاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 08:59 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق خاصة الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 07:26 الثاني عند الساعة 16:47، والجزر الأول عند الساعة 09:54 والثاني عند الساعة 01:10.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 14:01 والمد الثاني عند الساعة 04:13 والجزر الأول عند الساعة 09:10 والجزر الثاني عند الساعة 21:05.