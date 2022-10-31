نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد يستقبل رئيس جمهورية قيرغيزستان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 31 أكتوبر 2022 08:59 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم، فخامة صادر جباروف رئيس جمهورية قيرغيزستان الصديقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة تستغرق عدة أيام.

ورحب سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ بالرئيس الضيف، معرباً عن تطلعه إلى أن تشكل الزيارة دعماً مهماً لمستقبل العلاقات بين البلدين ومساراتها في مختلف المجالات.

وبحث صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس صادر جباروف خلال اللقاء، علاقات الصداقة والفرص المتوفرة لتوسيع آفاق التعاون بين دولة الإمارات وقيرغيزستان خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والسياحة وغيرها من الجوانب التي تخدم التنمية وتسهم في تحقيق تطلعات البلدين إلى المستقبل.

وأكد الجانبان الحرص المتبادل على ترسيخ العلاقات بين دولة الإمارات وقيرغزستان والتي شهدت تطوراً ونمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مشيرين إلى العديد من المقومات المتوفرة لدى البلدين والتي تشكل ركائز متينة للارتقاء بتعاونهما والعمل المشترك البناء الذي يخدم مصالحهما.

كما أعلن فخامة صادر جباروف خلال اللقاء مبادرته بشأن إطلاق اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” على إحدى قمم الجبال الجليدية في جمهورية قيرغيزستان، تكريماً لمآثره وقيمه الإنسانية الخالدة واعتزازاً بدوره في توثيق علاقات الصداقة والتعاون الراسخة بين دولة الإمارات وقيرغيزستان، وسلم فخامته صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شهادة توثيقية بهذا الشأن، كما أعلن عن اطلاق اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” على إحدى المدارس الحكومية.

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس القرغيزي على هذه اللفته الكريمة.