نشكركم على متابعتكم خبر الإمارت تُعزي الهند في ضحايا انهيار الجسر المعلق على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 31 أكتوبر 2022 11:59 صباحاً - عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية الهند في ضحايا انهيار جسر معلق في ولاية جوجارات غرب الهند، أسفر عن وقوع عشرات الضحايا.

وبحسب “وام”، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن خالص تعازيها إلى حكومة جمهورية الهند وشعبها الصديق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.