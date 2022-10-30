نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تعزي الفلبين في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 30 أكتوبر 2022 08:00 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

عبرت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية الفلبين. في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت جنوب البلاد، وأسفرت عن وقوع عشرات الضحايا.

وقدمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خالص تعازيها إلى حكومة جمهورية الفلبين وشعبها الصديق. وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.