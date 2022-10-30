نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيس كوريا الجنوبية في ضحايا حادث التدافع على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 30 أكتوبر 2022 06:59 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة حفظه الله، برقية تعزية إلى فخامة الرئيس “يون سوك يول” رئيس جمهورية كوريا. في ضحايا حادث التدافع الذي شهدته كوريا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. برقية تعزية مماثلة إلى فخامة الرئيس “يون سوك يول”.

ووقع الحادث خلال الاحتفالات المقامة في منطقة “ايتايون” وسط العاصمة سيؤول، وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات.