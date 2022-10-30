نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تعزي كوريا في حادث التدافع على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 30 أكتوبر 2022 06:59 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة تعازيها الصادقة، وأبدت تضامنها مع جمهورية كوريا الجنوبية. في ضحايا حادث التدافع الذي وقع في “إيتايون” في العاصمة سيئول، وأسفر عن وقوع مئات الضحايا.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن خالص تعازيها إلى حكومة جمهورية كوريا الجنوبية وشعبها الصديق.

كما قدمت تعازيها إلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.