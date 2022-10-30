نشكركم على متابعتكم خبر المحكمة العليا في بريطانيا تؤكد الولاية القضائية لاختصاصات محكمة أبوظبي للأسرة المدنية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 30 أكتوبر 2022 06:59 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا، حكماً تاريخياً يؤكد الولاية القضائية لاختصاص محكمة أبوظبي للأسرة المدنية. بنظر قضايا الأسرة لزوجين من الجنسية البريطانية مقيمين في الإمارة.

وكانت المحكمة العليا في بريطانيا أصدرت حكماً يؤكد أن محكمة الأسرة للأجانب في إمارة أبوظبي. هي المحكمة المختصة بنظر قضايا الأسرة لزوجين من الجنسية البريطانية مقيمين في الإمارة. في حال تنازع الاختصاص بين المحاكم الإنجليزية ومحاكم أبوظبي.

وأكد القاضي البريطاني “ادوارد هيس”، في الحكم الصادر، أن “محكمة أبوظبي للأسرة المدنية توفر من الضمانات والحقوق للأجانب، وغيرها من القواعد القانونية ومبادئ العدالة المتعارف عليها عالمياً. وهو الذي يطمئن المحكمة البريطانية على الحكم باختصاص محاكم أبوظبي بنظر قضايا الطلاق بدلا من المحاكم البريطانية، وأنها الولاية القضائية الأنسب لنظر القضية”.

ويأتي ذلك الحكم، وفق صحيفة “البيان، على خلفية قضية طلاق منظورة أمام المحاكم البريطانية. حيث دفع الزوج بأن محاكم أبوظبي هي الأولى بنظر الطلاق وليس محاكم بريطانيا نظرا لسابق إقامة الزوجين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأصدرت المحكمة العليا في بريطانيا حكمها بتأييد اختصاص محكمة الأسرة المدنية بأبوظبي بنظر الطلاق. وبأن المحكمة الوليدة أُنشئت بهدف تقديم ضمانات قضائية للأجانب ولغير المسلمين لتوفير بيئة قضائية تشبه تلك الموجودة في بلدانهم الأجنبية.